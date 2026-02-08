Саботаж на Олімпіаді: диверсанти зірвали рух потягів у перший день зимових Ігор в Італії

У суботу зранку рух потягів переривався на важливій ділянці.

У суботу вранці диверсанти пошкодили залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья у Північній Італії. Як пише Reuters, це призвело до переривання руху поїздів у перший змагальний день зимових Олімпійських ігор.

Поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях. Затримки потягів високошвидкісного, міжміського та регіонального сполучення досягли 2,5 годин.

Міністерство транспорту Італії назвало це актом "серйозного саботажу". Там порівняли подію із днем відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти пошкодили мережу швидкісних поїздів Франції TGV, спричинивши хаос у транспорті.

Відео дня

"Ці дії безпрецедентної серйозності не зіпсують імідж Італії у світі, який Ігри зроблять ще більш переконливим та позитивним", – заявили у міністерстві, яке очолює віце-прем’єр-міністр Маттео Сальвіні.

Державна залізниця Ferrovie dello Stato тимчасово закрила швидкісну станцію в Болоньї. Рух повернувся до норми у суботу вдень.

З повідомлення поліції відомо, що була підпалена кабіна, в якій знаходився стрілочний перемикач, поблизу адріатичного міста Пезаро. Кілька годин по тому в Болоньї було знайдено обірвані електричні кабелі, що використовуються для визначення швидкості поїздів. А біля колії неподалік було виявлено елементарний вибуховий пристрій.

У поліції уточнили, що ніхто не взяв на себе відповідальність за інциденти. При цьому силові органи бачать координованість дій.

Важливість події

Болонья – це важливий вузол залізничних ліній Італії, що прямують зі сходу на захід. Це також ключовий транспортний вузол, що сполучає південь з такими північними містами, як Мілан і Венеція.

Мілан є співорганізатором Зимових Ігор разом із Кортіною, до якої можна дістатися поїздом з Венеції.

Страйк залізничників

Нагадаємо, що труднощі на італійській залізниці тривали ще до цього: напередодні зимових Олімпійських ігор профсоюз залізничників оголосив про короткотерміновий страйк. У профспілці ORSA повідомили, що він триватиме добу між 2 та 3 лютого. Трудовий колектив залізниці вимагав підвищення оплати праці, покращення умов роботи та продовження колективних трудових угод.

Вас також можуть зацікавити новини: