'Справжній лузер': Трамп образив спортсмена, який критикував США перед Олімпіадою

Президент США заявив, що йому "шкода, що цей спортсмен у команді США".

Президент США Дональд Трамп розкритикував американського спортсмена Хантера Гесса через його висловлювання перед Олімпійськими іграми в Італії. Спортсмен говорив про те, що "не представляє все, що відбувається в США", пише Reuters.

В агентстві нагадали, що на Олімпійських іграх в Італії були присутні співробітники Міграційної та митної служби США (ICE), що викликало обурення громадськості. Більш того, віцепрезидента США Джей Ді Венса публічно освистали під час відкриття Олімпійських ігор.

"Очевидно, що відбувається багато речей, які мені не дуже подобаються, і я думаю, що багатьом людям теж. Те, що я ношу прапор, не означає, що я представляю все, що відбувається в США", - сказав американський лижник-фрістайліст Хантер Гесса під час пресконференції в Мілані 6 лютого.

Після цього Трамп розкритикував лижника у своїй соцмережі Truth Social. В одному з постів він заявив, що йому "важко вболівати" за таких спортсменів, як Гесс.

"Американський олімпійський лижник Хантер Гесс, справжній лузер, каже, що він не представляє свою країну на поточних зимових Олімпійських іграх. Якщо це так, то він не повинен був пробувати свої сили в команді, і дуже шкода, що він в ній є", - написав президент США.

Венса освистали під час відкриття зимової Олімпіади

Нагадаємо, що 7 лютого в Італії відбулася церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор. У ній брали участь гігантські голови з пап'є-маше, виступали Марайя Кері та повітряні акробати.

Однією з останніх команд на арену вийшла збірна США. Публіка зустріла її оплесками, але вони швидко змінилися свистом, коли на великому екрані показали віцепрезидента США Джей Ді Венса.

