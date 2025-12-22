Британець прагне бою з Тайсоном Ф'юрі.

Екс-чемпіон світу, британський боксер Ентоні Джошуа після впевненої перемоги у поєдинку з американцем Джейком Полом вже знайшов собі нового суперника.

Британець націлився на бій із Тайсоном Ф’юрі та вже кинув йому виклик.

"Даю цьому бомжу 8 тижнів. 24 години, щоб підписати контракт. Подивимося, чи ти справжній чоловік! Жадібне пузо", – сказав Джошуа.

Відео дня

Бій між Джошуа та Полом - що відомо

20 грудня у поєдинку на ринг вийшли американський шоумен Джейк Пол та екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа. Зазначається, що поєдинок між Ентоні та Джейком відбувся у надважкій вазі. Різниця між боксерами на зважуванні перед боєм склала 12 кілограмів: Джошуа - 110,4 кг, Пол - 98,3 кг.

Джошуа брутально нокаутував Джейка Пола у шостому раунді. Після поєдинку переможений поїхав до лікарні, звідки показав рентгенівський знімок своєї щелепи, яка була зламана у двох місцях.

"Поразка від Джошуа стала для Пола другою у професійній кар'єрі, в активі американця 12 перемог. Торік блогер здолав легендарного Майка Тайсона.

Напередодні цього бою Тайсон Ф'юрі звернувся до Джошуа, заявиввши: "Якщо я колись зіткнуся з тобою, невдахо, я тебе нокаутую".

Вас також можуть зацікавити новини: