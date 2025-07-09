Боксер та блогер протовжує дивувати.

Американський блогер і боксер Джейк Пол може битися за титул чемпіона світу у важкій вазі. Як пише sport.ua, про це повідомив його промоутер Накіса Бідаріан.

"Пол повернеться на ринг до кінця року. У листопаді чи грудні. Він хоче битися за титул чемпіона світу. Є варіант зустрітися з Баду Джеком, який володіє поясом WBC. Єдина перешкода – Джека змушують провести обов'язковий захист з Ноелем Гевором. Подивимося, що можна зробити", – заявив промоутер.

Востаннє Пол провів професійний бій у червні. Тоді він здолав мексиканця Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. А після перемоги Всесвітня боксерська асоціація (WBA) включила боксера до свого рейтингу, віддавши йому 14-те місце.

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Це дозволяє боксеру претендувати на титул чемпіона світу. Хоча далеко не всі у світі боксу прийняли рішення WBA.

"Шанувальники боксу вважають, що Пол не перемагав сильних суперників і не має права перебувати в рейтингах", - пише sport.ua.

Видання зазначає, що на даний момент невідомо чи отримає Джейк Пол дозвіл Всесвітньої боксерської ради (WBC) вийти на бій за титул. Чемпіоном світу за версією WBA є мексиканець Хільберто Рамірес, але Пол не планує битися проти цього боксера.

Як триває підготовка до бою за титул чемпіона між Усиком та Дюбуа

Як писав УНІАН, 19 липня в Лондоні відбудеться масштабна подія – бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Вже відомий розклад важливих подій, які пройдуть перед поєдинком.

Також нагадаємо, що до остаточного завершення спортивної кар'єри Олександр Усик може провести ще кілька боїв. За інформацією ЗМІ, один з них - саме з Джейком Полом.

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