Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик увійшов до пʼятірки найбагатших боксерів усіх часів.

Відповідний рейтинг оприлюднив британський портал GiveMeSport. Усик опинився на пʼятому місці списку. Його статки оцінили у $214 мільйонів.

Першість у рейтингу найбагатших боксерів отримав Флойд Мейвезер. Його статки оцінили в $400 мільйонів.

Топ-10 найбагатших боксерів усіх часів

1. Флойд Мейвезер, США – 400 млн доларів.

2. Сауль Альварес, Мексика – 300 млн доларів.

3. Джордж Форман, США – 300 млн доларів.

4. Менні Пак’яо, Філіппіни – 220 млн доларів.

5. Олександр Усик, Україна – 214 млн доларів.

6. Оскар Де Ла Хойя, США – 200 млн доларів.

7. Тайсон Ф’юрі, Велика Британія – 146 млн доларів.

8. Шугар Рей Леонард, США – 120 млн доларів.

9. Леннокс Льюїс, Велика Британія – 120 млн доларів.

10. Джейк Пол, США – 100 млн доларів.

Пʼять українських футболістів потрапили до символічної збірної Ліги конференцій. Найвищу оцінку серед українців отримав гравець "Динамо" Віталій Буяльський (9,0).

Тим часом український баскетболіст Святослав Михайлюк встановив новий рекорд у НБА. У нещодавній грі за "Юту Джаз" проти "Детройт Пістонс" він набрав 28 очок.

