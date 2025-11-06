За підсумками минулого матчу проти "Детройт Пістонс" українець виявився найрезультативнішим гравцем.

Український захисник Святослав Михайлюк оновив особистий рекорд за набраними очками в матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА). У матчі за "Юту Джаз" проти "Детройт Пістонс", який відбувся в ніч на 6 листопада, він набрав 28 очок.

У минулому матчі Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин. Він зробив два підбирання, два асисти й одне перехоплення, а також влучив чотири з п'яти двоочкових, шість з 11 триочкових і реалізував два штрафні з трьох. За підсумками матчу українець виявився найрезультативнішим гравцем.

Раніше найкращим показником Михайлюка в НБА були 27 очок. Він набрав їх у квітні в грі з "Оклахома Тандерс".

Як пише KSL, тренер "Юта Джаз" Вілл Гарді прокоментував минулий матч. Він заявив, що українець віддається команді повністю.

"Він стабільний з точки зору свого підходу, професіоналізму, розуміє, що він робить і як може зіграти з іншими хлопцями. У певні моменти він багато разів брав на себе атаку, тому що нам це було потрібно - і прогресував як розігрувальний захисник. Загалом він досить кваліфікований баскетболіст і справді конкурентоспроможний хлопець", - сказав тренер.

Гарді додав, що Михайлюк є зразком хорошої професійної поведінки для молодих гравців. За його словами, він відмінно поводиться під час гри.

Нагадаємо, що Михайлюк у 2018 році був обраний у другому раунді драфта НБА під 47-м номером командою "Лос-Анджелес Лейкерс". Пізніше він виступав за команди "Детройт Пістонс", "Оклахома-Сіті Тандер", "Торонто Репторз", "Нью-Йорк Нікс", "Шарлотт Хорнетс", "Бостон Селтікс" та у 2024 році перейшов до "Юта Джаз".

