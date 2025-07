Жіноча ліга багато років була збитковою, але вже наступного сезону може заробити свої перші сотні мільйонів доларів.

Усі учасниці жіночої ліги баскетболу США (WNBA) перед матчем усіх зірок вийшли на розминку у футболках із написом "Заплатіть нам те, що ви нам винні" (в оригіналі - "Pay us what you owe us"). Так вони вимагають підвищення зарплат, пише АР.

Журналісти пишуть, що це реакція баскетболісток на конфлікт між профспілкою і керівництвом WNBA, що виник під час обговорення колективного договору на наступний рік. Напередодні перегляду договору, який відбудеться в жовтні, жіноча національна асоціація баскетболісток (WNBPA) домагається істотних змін у розподілі доходів і структурі зарплат.

Американські ЗМІ вказують, що невдоволення зарплатами жіноча ліга почала висловлювати з минулої осені. І за цей час відбулося близько 40 різних зустрічей баскетболісток із керівництвом ліги. Гравці розповідали журналістам, що пропозиції ліги все ще не виправдовують їхніх очікувань.

"Ми отримуємо лише крихітний відсоток від усіх грошей, зароблених у жіночій лізі. Тому ми хочемо отримати справедливий і розумний відсоток", - наводить АР слова зірки баскетболу Нафіси Колльєр, яка також вийшла на розминку у футболці із закликом до збільшення зарплат.

Гравці кажуть, що якщо колективної угоди, яка влаштовує їх, не буде досягнуто до жовтня, то деякі з них, включно з Нафісою Колльєр і відомою баскетболісткою Енджел Різ, можуть замислитися про проведення страйку.

Історія доходів WNBA

З моменту свого заснування 1996 року WNBA повністю фінансується з доходів NBA, оскільки не вийшла на самоокупність. Вказується, що до кінця року збиток жіночої ліги становитиме близько 50 мільйонів доларів. За даними MarketWatch, гравці WNBA отримують 9,3% від загального доходу NBA за кожен сезон. Тоді як гравці NBA отримують від 49% до 51% доходу ліги за кожен сезон.

За власними даними спортивного репортера Minnesota Timberwolves Ендрю Дуковіца, наступного року доходи жіночої ліги зростуть завдяки новому масштабному телевізійному контракту. Він має принести до 200 мільйонів доларів жіночій лізі, яка за один сезон може стати прибутковою. Крім того, популярність WNBA почали підвищувати молоді зірки та нові клуби, з якими укладаються контракти.

Нагадаємо, що українська фехтувальниця Ольга Харлан задумалася про участь у наступній Олімпіаді. Так вона прокоментувала перемогу боксера Олександра Усика над молодшим суперником Даніелем Дюбуа. У 2028 році, коли відбудеться наступна Олімпіада, Ользі Харлан виповниться 38 років - саме стільки, скільки зараз абсолютному чемпіону в боксі Олександру Усику.

