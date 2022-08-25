Федеральний суд США виніс рішення на користь вдови легендарного баскетболіста Кобі Браянта у справі про поширення фотографій з місця аварії вертольота, в результаті якої загинув спортсмен.
Як повідомляє USA Today, Ванесса Браянт отримає компенсацію в розмірі 16 мільйонів доларів.
Дев'ять присяжних одноголосно погодилися з Ванессою Браянт і її адвокатами, що поширення фотографій з місця трагедії стало вторгненням в її особисте життя і причиною страждань. Співпозивач Браянт Кріс Честер, який втратив в аварії дружину і дочку, отримав 15 мільйонів доларів.
Фотографії з місця аварії були поширені серед поліцейських і пожежників, їх також бачили деякі члени сімей і сторонні, в тому числі бармен одного із закладів, куди прийшов помічник шерифа.
Браянт заявила на суді, що звістка про ці фотографії посилила її емоційний стан і вона досі боїться, що знімки можуть з'явитися в соцмережах.
Нагадаємо, приватний вертоліт 41-річного Кобі Браянта зазнав аварії 26 січня 2020 року поблизу Лос-Анджелеса. На борту знаходилися дев'ять осіб, у тому числі сам Кобі і його 13-річна дочка Джіанна. Всі вони загинули.
У легендарного баскетболіста, з яким зворушливо попрощалися на домашній арені "Лос-Анджелес Лейкерс", залишилися дружина, а також три дочки: Наталії зараз 19 років, Б'янці - п'ять, а Капрі - два роки. Спадщина Кобі Браянта оцінюється приблизно в 600 млн доларів.
Кобі Браянт: кар'єра і досягнення
- Браянт покинув професійний спорт у квітні 2016 року, після чого займався бізнесом. Він обійшов Майкла Джордана в списку найкращих снайперів в історії NBA.
- За 20 сезонів Кобі здобув п'ять чемпіонських титулів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступав з 1996 по 2016 рік. Двічі вигравав Золоту медаль на Олімпійських іграх у складі збірної США.
- Баскетболіст взяв участь у 18 Матчах усіх зірок, чотири рази ставав MVP цих ігор. Він також став єдиним гравцем НБА, який отримав чотири нагороди MVP ("Найцінніший гравець"). За кар'єру в Лізі Браянт набрав 33 643 очки.
- Браянт - другий гравець в історії НБА за кількістю очок, набраних за один матч. У зустрічі регулярного чемпіонату проти "Торонто Репторз" атакуючий захисник набрав 81 бал.
- Кобі Браянт посмертно включений до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.
- Кобі отримав "Оскара" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол". Фільм базувався на вірші, написаному самим спортсменом в 2015 році.