Вдові зірки НБА виплатять кілька мільйонів за те, що поліцейські і пожежники поширили знімки з місця аварії вертольота.

Федеральний суд США виніс рішення на користь вдови легендарного баскетболіста Кобі Браянта у справі про поширення фотографій з місця аварії вертольота, в результаті якої загинув спортсмен.

Як повідомляє USA Today, Ванесса Браянт отримає компенсацію в розмірі 16 мільйонів доларів.

Дев'ять присяжних одноголосно погодилися з Ванессою Браянт і її адвокатами, що поширення фотографій з місця трагедії стало вторгненням в її особисте життя і причиною страждань. Співпозивач Браянт Кріс Честер, який втратив в аварії дружину і дочку, отримав 15 мільйонів доларів.

Фотографії з місця аварії були поширені серед поліцейських і пожежників, їх також бачили деякі члени сімей і сторонні, в тому числі бармен одного із закладів, куди прийшов помічник шерифа.

Браянт заявила на суді, що звістка про ці фотографії посилила її емоційний стан і вона досі боїться, що знімки можуть з'явитися в соцмережах.

Нагадаємо, приватний вертоліт 41-річного Кобі Браянта зазнав аварії 26 січня 2020 року поблизу Лос-Анджелеса. На борту знаходилися дев'ять осіб, у тому числі сам Кобі і його 13-річна дочка Джіанна. Всі вони загинули.

У легендарного баскетболіста, з яким зворушливо попрощалися на домашній арені "Лос-Анджелес Лейкерс", залишилися дружина, а також три дочки: Наталії зараз 19 років, Б'янці - п'ять, а Капрі - два роки. Спадщина Кобі Браянта оцінюється приблизно в 600 млн доларів.

Кобі Браянт: кар'єра і досягнення

Браянт покинув професійний спорт у квітні 2016 року, після чого займався бізнесом. Він обійшов Майкла Джордана в списку найкращих снайперів в історії NBA.

За 20 сезонів Кобі здобув п'ять чемпіонських титулів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступав з 1996 по 2016 рік. Двічі вигравав Золоту медаль на Олімпійських іграх у складі збірної США.

Баскетболіст взяв участь у 18 Матчах усіх зірок, чотири рази ставав MVP цих ігор. Він також став єдиним гравцем НБА, який отримав чотири нагороди MVP ("Найцінніший гравець"). За кар'єру в Лізі Браянт набрав 33 643 очки.

Браянт - другий гравець в історії НБА за кількістю очок, набраних за один матч. У зустрічі регулярного чемпіонату проти "Торонто Репторз" атакуючий захисник набрав 81 бал.

Кобі Браянт посмертно включений до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.

Кобі отримав "Оскара" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол". Фільм базувався на вірші, написаному самим спортсменом в 2015 році.

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