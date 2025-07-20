Спортсменка звернулася до своїх підписників з цікавим питанням.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, коментуючи перемогу боксера Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, заявила, що може взяти участь у наступній Олімпіаді. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема спортсменка задумалась над своєю участю в шостих для себе Олімпійських іграх, які відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі.

"Я от дивлюся на Саню і думаю, що може все ж таки "гоу" на шості Олімпійські ігри?", - зазначила Харлан.

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Варто наголосити, що у 2028 році Ользі виповниться 38 років. Саме у такому віці український боксер здобув перемогу над британцем та став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Поєдинок Усик - Дюбуа - що відомо

Нагадаємо, 20 липня між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа відбувся бій-реванш. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

Вже у п'ятому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун, а потім опинився в нокауті. Таким чином українець втретє став абсолютним чемпіоном світу та вдруге - абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

На таку перемогу відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави подякував Усику за силу та натхнення, яке він дає всій Україні з кожною перемогою.

"Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою - тебе, країну, всіх, хто вболівав", - написав Зеленський.

Водночас колишній наставник легендарного Майка Тайсона Тедді Атлас розкрив секрет перемоги Усика.

"Він багато речей робить добре, як, наприклад, коли контратакував, щоб закінчити сьогоднішній бій. Але є одна особлива річ, яку він робить протягом усієї кар'єри. Перемагає. Велич", - зазначив тренер.

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