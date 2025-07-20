'Одна особлива річ': екстренер Тайсона розкрив секрет перемоги Усика

Цей тріумф зробив Усика двічі абсолютним чемпіоном світу в хевівейті та закріпив його статус одного з найвидатніших боксерів сучасності.

Авторитетний тренер, колишній наставник легендарного Майка Тайсона Тедді Атлас відреагував на дострокову перемогу українця Олександра Усика у суперпоєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

"Він багато речей робить добре, як, наприклад, коли контратакував, щоб закінчити сьогоднішній бій. Але є одна особлива річ, яку він робить протягом усієї кар'єри. Перемагає. Велич", - написав Атлас у соціальній мережі X.

Усик - Дюбуа - головні новини реваншу

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, що відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, став завершенням суперечки, яка почалася ще у 2023 році.

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Перший бій між боксерами відбувся у серпні 2023 року в Польщі, де Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді. Тоді бій викликав суперечки через удар Дюбуа по корпусу, який команда британця вважала легальним, а рефері — нижче пояса. Це породило вимоги реваншу.

У 2025 році Дюбуа отримав другий шанс, цього разу — в поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Проте Усик не залишив шансів: уже в п’ятому раунді він нокаутував Дюбуа, здобувши переконливу перемогу.

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