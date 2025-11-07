Завершився третій тур Ліги конференцій, який став найвдалішим для українських футболістів. До символічної збірної тижня увійшли одразу п'ять українців, повідомляє SofaScore.
З 11 гравців, які отримали в матчах минулого туру найвищі бали, майже половина - українські спортсмени. Найкращу оцінку отримав хавбек київського "Динамо" Віталій Буяльський (9,0), поступившись лише 0,3 бала найкращому гравцеві туру - Ісмаїлу Сарру з "Кристал Пелас".
Також до символічної збірної тижня увійшли футболісти "Динамо" Владислав Кабаєв і Денис Попов, заробивши 8,4 і 8,1 бала відповідно. Відмінні результати показав і хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко, набравши 8,5 бала.
Крім того, до символічної збірної включили українського легіонера румунської "Університаті" - захисника Олександра Романчука, який заробив 8,6 бала. Він відзначився голом у матчі проти австрійського "Рапіда".
Нагадаємо, що раніше головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на заяви про те, що клуб вмикається в гру тільки після того, як виникають проблеми. За його словами, на це не можна закривати очі.
Крім того, раніше в рамках третього туру нинішнього розіграшу Ліги конференцій донецький "Шахтар" переміг ісландський "Брейдаблік". Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників".