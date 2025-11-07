Найкращу оцінку серед українців отримав хавбек київського "Динамо" Віталій Буяльський.

Завершився третій тур Ліги конференцій, який став найвдалішим для українських футболістів. До символічної збірної тижня увійшли одразу п'ять українців, повідомляє SofaScore.

З 11 гравців, які отримали в матчах минулого туру найвищі бали, майже половина - українські спортсмени. Найкращу оцінку отримав хавбек київського "Динамо" Віталій Буяльський (9,0), поступившись лише 0,3 бала найкращому гравцеві туру - Ісмаїлу Сарру з "Кристал Пелас".

Також до символічної збірної тижня увійшли футболісти "Динамо" Владислав Кабаєв і Денис Попов, заробивши 8,4 і 8,1 бала відповідно. Відмінні результати показав і хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко, набравши 8,5 бала.

Крім того, до символічної збірної включили українського легіонера румунської "Університаті" - захисника Олександра Романчука, який заробив 8,6 бала. Він відзначився голом у матчі проти австрійського "Рапіда".

Нагадаємо, що раніше головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на заяви про те, що клуб вмикається в гру тільки після того, як виникають проблеми. За його словами, на це не можна закривати очі.

Крім того, раніше в рамках третього туру нинішнього розіграшу Ліги конференцій донецький "Шахтар" переміг ісландський "Брейдаблік". Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників".

