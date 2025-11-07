За словами головного тренера "Динамо", іноді навіть незрозуміло, чому виникає ця проблема.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на заяви про те, що клуб включається в гру тільки після того, як виникають проблеми. Під час пресконференції за підсумками матчу проти "Зрінські", у якому столичний клуб здобув розгромну перемогу, він запевнив, що ця проблема не ігнорується.

"Ми намагаємося завжди про це говорити, завжди акцентувати на цьому увагу, акцентувати на розумній агресії. Але дійсно виходить так, що тільки після якихось подій на полі команда прокидається", - сказав головний тренер київського "Динамо".

Шовковський зазначив, що команда бачить цю проблему і вона поступово вирішується. За його словами, робляться цілеспрямовані дії.

"Скажу чесно, іноді навіть незрозуміло, чому так виходить. Дійсно, це вже як реальна проблема. Заплющувати очі на це не можна", - підкреслив він.

