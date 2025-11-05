Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що нову форму створено з повагою до тисячолітньої історії України.

Українська асоціація футболу та Adidas представили нову домашню форму національної збірної України. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначається, що новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним живописцем Василем Кричевським у 1918 році.

"Новий дизайн створено на основі переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, розробленого у 1918 році художником і архітектором Василем Кричевським. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. Adidas інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу", - розповіли в УАФ.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що нову форму створено з повагою до тисячолітньої історії України та багатовікового пошуку свого місця у світі.

"Цей орнамент - нагадування про те, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці борються за право на власну державу", - сказав він.

