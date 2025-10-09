Він є другим найдосвідченішим членом команди, заявленим на жовтневі матчі.

Півзахисник італійського клубу "Дженоа" Руслан Маліновський знову зіграє у складі національної збірної України з футболу після річної перерви. Про це повідомляє "Суспільне".

"Дуже скучив [за командою]. Звичайно з хлопцями на зв'язку, але не бачились рік. [Щодо фізичної форми] відчуваю себе добре, але спав дуже мало, буду відпочивати. Поспілкуємося і будемо готуватися, тому що два важливих матчі зараз попереду. Будемо розбирати і готуватися до матчів", – сказав футболіст.

Зазначається, що Маліновського викликали до збірної на відбіркові матчі до Чемпіонату світу 2026 року. Він має взяти участь у змаганнях проти збірних Ісландії та Азербайджану.

Востаннє Маліновський виступав за українську національну команду у вересні минулого року. Тоді він двічі виходив на заміну в матчах проти команд Албанії та Чехії в межах Ліги націй. Наступні 10 ігор національної збірної України пройшли вже без нього.

Зараз Маліновському 32 роки, за національну збірну він відіграв 66 матчів. Серед заявлених на жовтневі відбіркові матчі ЧС-2026 у списку нашої збірної лише 29-річний захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко має більше досвіду – 79 матчів за національну команду.

