Півзахисник збірної України провів на полі 59 хвилин у матчі Серії А.

"Дженоа" в матчі 10-го туру Серії А вдома переміг "Салернітану" з рахунком 1:0. Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі й відзначився гольовою передачою на Альберта Гудмунссона на 35-й хвилині.

Через дві хвилини після результативної дії Маліновський отримав жовту картку. На 59-й хвилині Руслан був замінений. За підсумками поєдинку українець отримав досить низькі оцінки від WhoScored та SofaScore.

WhoScored поставив Руслану 6.6, SofaScore – 6.8. З такими оцінками Руслан опинився в трійці найгірших гравців стартового складу своєї команди.

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На рахунку гравця також 45 дотиків, 23 точних з 30 виконаних пасів (77%), 1 ключова передача, 1 точна діагональ з 4, 13 втрат, 1 фол, 3 виграні єдиноборства з 6, 2 виноси м'яча та 2 відбори.

"Дженоа" набрав 11 очок та піднявся на 13-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.

Чемпіонат Італії. 10-й тур

"Дженоа" - "Салернітана" - 1:0

Гол: Гудмундссон 35

Нагадаємо, що у серпні півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський змінив клубну прописку, покинувши французький "Марсель" заради італійського "Дженоа".

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