Руслан Малиновський повернувся в італійську Серію А.

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський змінив клубну прописку.

30-річний українець став гравцем італійського клубу "Дженоа", повідомляє офіційний сайт "грифонів".

До "Дженоа" Малиновський перейшов на правах оренди з французького "Марселя". У італійського клубу є опція викупу контракту українця за 10 мільйонів євро.

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Відзначимо, що Руслан Малиновський повернувся в чемпіонат Італії лише через півроку після переходу з "Аталанти" в "Марсель". У складі бергамського клубу український півзахисник грав з літа 2019 року. Сумарно провів у Серії А 115 матчів, в яких забив 23 голи. У сезоні 2020/2021 він став найкращим асистентом ліги.

У минулому сезоні Малиновський зіграв 23 матчі за "Марсель" у всіх турнірах. В активі українця два голи і одна результативна передача.

Додамо, що "Дженоа" повернулася в Серію А після річної перерви. Свій перший матч в рамках нового сезону чемпіонату Італії з футболу "грифони" зіграють у суботу, 19 серпня, проти "Фіорентини". Початок поєдинку - о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, у сезоні 2021/2022 "Дженоа" очолював український фахівець Андрій Шевченко, але особливого успіху не добився. Під його керівництвом команда зіграла дев'ять матчів і набрала всього 3 очки.

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