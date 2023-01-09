"Марсель" орендував Руслана з обов’язковим правом викупу.

Український футболіст Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до французького "Марселя".

Як повідомляє офіційний сайт "Марселя", 29-річний українець пройшов у новому клубі медогляд та підписав контракт з французами.

"Марсель" орендував Руслана з обов’язковим правом викупу. За попередніми даними, влітку французи заплатять 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони передбачені бонусами, одна з умов додаткових виплат – вихід до Ліги чемпіонів.

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"Марсель" вже представив Малиновського, він виступатиме під 18-м номером. "Аталанта" займає в чемпіонаті Італії сьоме місце, "Марсель" йде у Франції третім. Він є переможцем Ліги чемпіонів 1993 року.

Руслан Малиновський: кар'єра

Малиновський виступав за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Також Руслан грав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.

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