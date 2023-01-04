Команди Малиновського та Коваленка не змогли визначити найсильнішого.

У середу, 4 січня, в рамках 16-го туру чемпіонату Італії з футболу "Спеція" на своєму полі приймала "Аталанту".

Гра проходила на стадіоні "Альберто Пікко" і завершилася внічию з рахунком 2:2.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 8-й хвилині гол у ворота "Аталанти" з передачі Н'Золи забив Еммануель Гьясі. На 31-й хвилині зустрічі Н'зола подвоїв перевагу "Спеції". Асистував йому Мехді Бурабья.

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На 77-й хвилині футболістам "Аталанти" вдалося скоротити відставання в рахунку. Расмус Хойлунд після пасу Давіде Дзаппакости відправив м'яч у ворота Марко Спортьєлли. На 93-й хвилині Маріо Пашаліч зумів вирвати нічию для команди Джан П'єро Гасперіні.

"Спеція" - "Аталанта" - 2:2

Голи: Гьясі, 8, Н'Зола, 31 - Хойлунд, 77, Пашалич, 90+3

"Спеція": Зут (Зовко, 18), Хольм, Ніколау, Ам'ян, Ківер, Бастоні (Коваленко, 78), Ампаду (Екдаль, 78), Реца (Браганса Моутінью, 67), Бурабія, Джасі, Н'Зола (Мальдіні, 67)

"Аталанта": Спортьєлло, Меле (Дзаппакоста, 57), Паломіно, Толої, Скальвіні (Малиновський, 82), Руджері, де Рон, Копмейнерс, Едерсон (Пашаліч, 57), Лукман (Муріель, 57), Сапата (Хойлунд, 29)

Попередження: Лукман (45), Ківер (49), Ампаду (56), Дзаппакоста (58), Ніколау (83), Копмейнерс (86)

Огляд матчу:

Відзначимо, українські півзахисники "Спеції" і "Аталанти", Віктор Коваленко і Руслан Малиновський, вийшли на поле лише в кінці другого тайму. Результативними діями українці не відзначилися.

Після 16-ти турів серії а "Спеція" займає 17-е місце в турнірній таблиці з 14-ма балами в активі. "Аталанта" йде на 6-й сходинці, набравши 28 очок.

У наступному турі чемпіонату Італії "Спеція" зіграє проти "Лечче" 8 січня, а "Аталанта" днем пізніше поміряється силами з "Болоньєю".

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