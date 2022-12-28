Віктор Коваленко може оформити повноцінний трансфер в "Спецію".

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко підпише повноцінний контракт з італійською "Спецією", у складі якої виступає на правах оренди.

За інформацією видання Tuttomercatoweb, "Спеція" хоче зберегти в своєму складі українця і готова запропонувати йому контракт, який буде розрахований до 2026 року.

Відзначається, що Віктор Коваленко поки знаходиться в роздумах.

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Права на Коваленка належать "Аталанті". Його угода з клубом з Бергамо розрахований до літа 2025 року.

Віктор перейшов в "Спецію" на правах оренди на початку серпня минулого року.

У нинішньому сезоні 26-річний півзахисник зіграв 7 матчів у чемпіонаті Італії, результативними діями не відзначився.

"Спеція" знаходиться на 17 позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У найближчому поєдинку Серії А команда Віктора Коваленка зустрінеться з "Аталантою" Руслана Малиновського. Матч заплановано на 4 січня.

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