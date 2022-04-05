Віктор Коваленко зізнався, що втратив друга, який намагався виїхати з Херсона.

Футболіст італійської "Спеції" та збірної України Віктор Коваленко поділився трагічною історією загибелі свого друга.

Уродженець Херсона розповів в інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport про війну в Україні, торкнувшись теми своїх близьких.

"У мене залишилося фото друга. Він п'ять днів ховався в бомбосховищі, а потім спробував втекти. Він сів у машину з братом і дівчиною. На першому ж блокпосту російські військові зупинили машину і вбили двох чоловіків. Не повернули навіть тіла для поховання. Дівчину протримали три години, потім відпустили. Вона тікала з криками про допомогу.

З моєю сім'єю на щастя, все добре. Але невизначеність величезна. Ми не знаємо, як довго триватиме ця абсурдна війна. Херсон окупований, бомби падали в 15 км від нашого будинку. Забрати родичів в Італію? Зараз це неможливо: занадто небезпечно. У тому районі, якщо бачать проїжджаючу машину, окупанти стріляють: неважливо, мирні там, жінки чи діти.

Щоб виїхати з Херсона, потрібно проїхати три блокпости. Але є і ще один аспект, який слід враховувати. Мої батьки ніколи б не погодилися виїхати. І це справедливе твердження для багатьох українців. Якщо ви вийдете з дому, то можете бути впевнені, що після повернення нічого не знайдете: приходять росіяни і все забирають. Що б ви зробили в такій ситуації? Вибір простий: залишитися там, захищати не тільки свій будинок, але і своє життя. У мого батька є дробовик. Він сподівається, що йому не доведеться його використовувати, але якщо він це зробить, то захистить себе і сім'ю", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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