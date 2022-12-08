Руслан Малиновський може посилити склад колишнього клубу Андрія Ярмоленка.

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський, який грає за італійську "Аталанту", в зимове трансферне вікно може перебратися в чемпіонат Англії.

За інформацією TuttoAtalanta, у послугах відомого українського футболіста зацікавлений "Вест Хем". Лондонський клуб навіть готовий відразу оформити повноцінний перехід.

Відзначається, що "Аталанта" хоче виручити за трансфер Малиновського 7 мільйонів євро плюс бонуси. Остаточна вартість становить 15-18 мільйонів.

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У разі успішних переговорів між "Аталантою" і "Вест Хемом" Руслан Малиновський може стати третім українцем в історії лондонського клубу.

До цього за "молотобійців" виступали Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. З останнім "Вест Хем" попрощався влітку 2021 року. У складі "молотобійців" Андрій зіграв 84 поєдинки і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.

Додамо, що в поточному сезоні "Вест Хем" займає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Від зони вильоту їх відділяє всього одне очко.

У Лізі конференцій клуб посів перше місце в групі, де їм протистояли "Андерлехт", "Стяуа" і "Сількеборг". "Вест Хем" дізнається свого суперника після зіграних матчів 1/16 ЛК, оскільки, вигравши групу, вони відразу потрапили в 1/8 фіналу.

Руслан Малиновський в поточному сезоні зіграв 14 матчів за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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