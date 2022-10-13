Руслан Малиновський може піти в оренду в січні.

Один з лідерів національної збірної України з футболу Руслан Малиновський може покинути "Аталанту" в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Corriere.it Bergamo, українець нещасливий в італійському клубі. Крім того, 29-річний футболіст не показує ту гру, яку від нього очікує тренерський штаб "Аталанти".

Джерело зазначає, що мова йде про оренду, а не про повноцінний трансфер.

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Додамо, що в літнє трансферне вікно предметний інтерес до Руслана Малиновського виявляли англійські клуби "Тоттенхем" і "Ноттінгем Форест", а також французький "Марсель".

У нинішньому сезоні Руслан Малиновський провів дев'ять матчів, в яких забив один гол і зробив один асист.

Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

На даний момент на рахунку Малиновського 137 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 30 голів і віддав 27 асистів.

Transfermarkt оцінює українця в 28 мільйонів євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2022 року.

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