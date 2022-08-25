Руслан Малиновський готовий перейти в французький "Марсель".

Один з лідерів національної збірної України Руслан Малиновський, ймовірно, покине "Аталанту" до закриття літнього трансферного вікна.

Як повідомляє видання Foot Mercato, українець дав згоду на перехід у французький "Марсель".

Відзначається, що керівництво "Аталанти" має намір продати Малиновського через конфлікт українського хавбека з головним тренером італійської команди Джан П'єро Гасперіні.

Скористатися цим вирішили технічний директор "Марселя" Хав'єр Рібальта і президент французького клубу Пабло Лонгорія.

При цьому, як повідомляє преса, "Марсель" і "Аталанта" поки далекі від узгодження умов переходу гравця.

За даними джерела, Рібальта і Лонгорія хотіли б включити в угоду по Малиновському Дженгіза Ундера, проте турецький півзахисник хоче залишитися в "Марселі" і не бажає переходити в "Аталанту". Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор стверджує, що Ундер не підходить під схему і манеру гри, яку він ставить в команді.

Додамо, що "Марсель" є одним з найтитулованіших французьких клубів. Команда 9 разів перемагала в чемпіонаті Франції, 10 разів вигравала Кубок країни. У 1993 році "Олімпік" став першим французьким клубом-переможцем Ліги чемпіонів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у послугах Малиновського зацікавлений лондонський "Тоттенхем". Керівництво "шпор" хоче орендувати українця з правом викупу, але "Аталанта" наполягає на повноцінному трансфері.

У минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.

За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.

У нинішньому сезоні Серії А "Аталанта" зіграла два матчі, здобувши перемогу в першому турі над "Сампдорією" і зігравши внічию у другому турі з "Міланом". Руслан Малиновський у двох матчах нового сезону записав собі в актив один забитий гол і віддав одну результативну передачу.

Руслан Малиновський: кар'єра в"Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

На даний момент на рахунку Малиновського 130 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 30 голів і віддав 27 асистів.

Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.

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