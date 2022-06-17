Лідер збірної України заявив, що Міранчук не підтримує війну, яку почала РФ.

Півзахисник "Аталанти" і національної збірної України Руслан Малиновський розповів про вплив війни на футбол.

Український футболіст також поділився думкою про свого російського одноклубника Олексія Міранчука. Малиновський зазначив, що Міранчук не підтримує війну, яку розв'язала його країна в Україні.

"Український народ гордий і патріотичний. У матчі з Уельсом ми програли і не змогли вийти на чемпіонат світу. Незважаючи на це, люди нами пишалися, адже знали, що ми віддали все, як і українська армія робить все можливе на війні.

Ми, українці, змінили свій менталітет і в футболі: на полі завжди намагаємося грати так, як опираємося російській агресії.

Ми хочемо жити в мирі, в Європі, вдома.

Зеленський не покинув країну. Українці на його боці. Я б замість цього запитав Путіна, навіщо він все це зробив. Це як мати квартиру з терасою, на якій є незнайомець, який робить вигляд, що живе на твоїй терасі.

Міранчук - відмінний хлопець, ми обіймаємося, ладнаємо. Він не приймає війну, але я не можу зробити заяву про нього. Якщо росіянин заговорить, йому загрожує в'язниця в його країні", - наводить слова Малиновського Ruetir.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 114-й день.

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