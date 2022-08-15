Джан П'єро Гасперіні прокоментував трансферні чутки навколо українського хавбека "Аталанти".

Півзахисник національної збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський може змінити клубну прописку до закриття літнього трансферного вікна.

Готовність продати українця підтвердив головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні, повідомляє BergamoNews.

"Запити надходять щодня, так що ми повинні бути готові до відкритого трансферного ринку. Значення мають умови, які клуб висунув перед потенційними покупцями", - заявив Гасперіні.

Відзначається, що в послугах Малиновського зацікавлені клуби з Італії та Англії.

Головним претендентом на українського півзахисника називають "Ноттінгем Форест". Повідомляється, що новачок АПЛ запропонував за трансфер Руслана 15 мільйонів євро, але отримав відмову. Керівництво "Аталанти" розраховує заробити на продажу Малиновського 20-22 мільйонів євро.

У суботу, 13 серпня, Малиновський допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" у непростому поєдинку 1-го туру Серії А. Український хавбек з'явився на полі на 84-й хвилині і встиг оформити результативну передачу на Лукмана.

Нагадаємо, в минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.

За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.

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