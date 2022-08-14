"Аталанта" з впевненої перемоги над "Сампдорією" розпочала новий сезон Серії А.

У суботу, 13 серпня, в рамках першого туру чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" у гостях грала проти "Сампдорії". Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей з рахунком 2:0.

Голами у складі "Аталанти" відзначилися захисник Рафаель Толой і півзахисник Адемола Лукман.

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на поле на 84-й хвилині. Футболіст збірної України встиг за відведений йому час відзначитися гольовою передачею. Після перехоплення в центрі поля українець пробіг з м'ячем половину поля, віддавши пас на хід вільному партнеру. Малиновський чекав, що Лукман поверне йому м'яч під удар, але 24-річний англієць нігерійського походження вирішив все зробити сам.

"Сампдорія" - "Аталанта" - 0:2

Голи: Толой, 26, Лукман, 90+4

"Сампдорія": Аудеро, Берешиньскі (Депаолі, 58), Коллі, Феррарі (Мурільо, 90), Ауджелло, Леріс (Куальярелла, 75), Джурічіч (Верре, 58), Рінкон, Роналду Вієйра, Сабірі, Капуто (де Лука, 58)

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толой (Скальвіні, 72), Гімшиті, Околі, Меле (Дзортеа, 72), де Рон, Пашаліч (Малиновський, 84), Копмейнерс, Сапата, Мюріель (Лукман, 63)

Відео асиста Малиновського:

Нагадаємо, в минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.

За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Руслан Малиновський може покинути "Аталанту" до закриття літнього трансферного вікна. Футболістом збірної України цікавиться англійський "Ноттінгем Форест".

Вас також можуть зацікавити новини: