Руслан Малиновський може поповнити легіон українців в англійському чемпіонаті.

Один з лідерів національної збірної України Руслан Малиновський може покинути "Аталанту".

29-річний український півзахисник хоче найближчим часом обговорити своє майбутнє з керівництвом італійського клубу.

Про це повідомив у своєму Twitter авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, Малиновський вивчає варіанти продовження кар'єри в Європі. Предметний інтерес до Руслана Малиновського проявляє відомий англійський клуб "Ноттінгем Форест", який за результатами минулого сезону повернувся в АПЛ.

Відзначається, що дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів з Англії готовий запропонувати "Аталанті" за трансфер Малиновського 15 мільйонів євро - разом з бонусами.

Відзначається, що "Ноттінгем Форест" хоче, щоб італійський клуб дав відповідь на його пропозицію по Малиновському в найближчі дні.

Таким чином, в АПЛ може стати на одного українця більше, адже там вже виступають: Віталій Миколенко ("Евертон"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") та Олександр Зінченко ("Арсенал").

Нагадаємо, в минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.

За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

На даний момент на рахунку Малиновського 128 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 29 голів і віддав 26 асистів.

Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.

Вас також можуть зацікавити новини: