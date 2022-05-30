В рамках фіналу плей-офф за вихід в АПЛ "Хаддерсфілд" зустрівся з "Ноттінгемом Форест".

У неділю, 29 травня, в Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі" відбувся поєдинок плей-офф Чемпіоншипа за вихід в англійську Прем'єр-лігу, в якому "Хаддерсфілд" зустрівся з "Ноттінгемом Форест".

Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей з рахунком 0:1.

Підопічні Стіва Купера взяли гору над "тер'єрами" завдяки автоголу Леві Коллвіла.

"Хаддерсфілд" - "Ноттінгем Форест" - 0:1

Гол: Колвілл, 43 (аг)

"Хаддерсфілд": Ніколс, Піпа, Ліс, Сарр( Расселл, 57), Колуїл, Тоффоло, Хогг, О'Браєн, Уорд (Роудс, 67), Сінані (Холмс, 66), Томас

"Ноттінгем Форест": Самба (Хорват, 90), Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбек, Йєйтс, Гарнер, Джонсон, Сінкернагель (Лоу, 74), Девіс (Серрідж, 66)

Попередження: Сінкернагель, 55, Тоффоло, 73

Огляд матчу:

Таким чином, з Чемпіоншипа в АПЛ вийшли "Фулхем", "Борнмут" і "Ноттінгем Форрест". Вони замінили трьох аутсайдерів сезону - "Бернлі", "Уотфорд" і "Норвіч".

Варто відзначити, що вихід в АПЛ приніс "лісникам" значний грошовий прибуток у розмірі близько € 204 млн.

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