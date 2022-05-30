У неділю, 29 травня, в Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі" відбувся поєдинок плей-офф Чемпіоншипа за вихід в англійську Прем'єр-лігу, в якому "Хаддерсфілд" зустрівся з "Ноттінгемом Форест".
Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей з рахунком 0:1.
Підопічні Стіва Купера взяли гору над "тер'єрами" завдяки автоголу Леві Коллвіла.
"Хаддерсфілд" - "Ноттінгем Форест" - 0:1
Гол: Колвілл, 43 (аг)
"Хаддерсфілд": Ніколс, Піпа, Ліс, Сарр( Расселл, 57), Колуїл, Тоффоло, Хогг, О'Браєн, Уорд (Роудс, 67), Сінані (Холмс, 66), Томас
"Ноттінгем Форест": Самба (Хорват, 90), Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбек, Йєйтс, Гарнер, Джонсон, Сінкернагель (Лоу, 74), Девіс (Серрідж, 66)
Попередження: Сінкернагель, 55, Тоффоло, 73
Огляд матчу:
Таким чином, з Чемпіоншипа в АПЛ вийшли "Фулхем", "Борнмут" і "Ноттінгем Форрест". Вони замінили трьох аутсайдерів сезону - "Бернлі", "Уотфорд" і "Норвіч".
Варто відзначити, що вихід в АПЛ приніс "лісникам" значний грошовий прибуток у розмірі близько € 204 млн.
"Ноттінгем Форест": що відомо про клуб
- "Ноттінгем Форест" - є одним з найзнаменитіших клубів і одним з десяти найуспішніших клубів в історії англійського футболу.
- "Ноттінгем" повернувся в АПЛ через 23 роки. Востаннє команда виступала у вищому дивізіоні Англії в сезоні 1998/99.
- Найкращим періодом в історії клубу вважається "ера" Брайана Клафа, з яким "Ноттінгем Форест" виграв два Кубки європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чотири Кубки футбольної ліги, два Кубки повноправних членів, Суперкубок Англії, а також вперше у своїй історії став чемпіоном Англії.
- Домашні матчі проводить на стадіоні "Сіті Граунд", що вміщає понад 30 тисяч глядачів.