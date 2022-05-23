Український захисник відзначився гольовою передачею в грі з "Астон Віллою".

У матчі 38-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Манчестер Сіті" приймав "Астон Віллу". Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад" в Манчестері і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

На 37-й хвилині забив хавбек "Астон Вілли" Метті кеш, гольовий пас віддав Лука Дінь. На 69-й хвилині відзначився бразильський півзахисник "левів" Філіпе Коутіньо, йому асистував Оллі Уоткінс.

На 76-й хвилині гравець "Ман Сіті" Ілкай Гюндоган після передачі Рахіма Стерлінга скоротив перевагу "Астон Вілли", а через дві хвилини взяттям воріт відзначився Родріго Ернандес з передачі українця Олександра Зінченка. На 81-й хвилині дубль оформив Ілкай Гюндоган.

"Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" - 3:2

Голи: Гюндоган, 76, 81, Родрі, 78 - Кеш, 37, Коутіньо, 69

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Фернандіньо (Зінченко, 46), Лапорт, Канселу, Де Брюйне, Родрі, Сілва (Гюндоган, 69), Марез (Стерлінг, 56), Жезус, Фоден

"Астон Вілла": Ольсен, Кеш, Чемберс, Мінгс, Дінь, Макгін, Луїс, Ремзі (Інгс, 83), Буендія (Янг, 88), Уоткінс, Коутіньо (Накамба, 72)

Попередження: Мингс, Накамба

Огляд матчу:

Історичне досягнення Гвардіоли

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола увійшов в історію. Він вчетверте виграв англійську Прем'єр-лігу. Гвардіола - перший небританський фахівець, у якого чотири титули в АПЛ.

Якщо ж брати тільки АПЛ, то більше титулів вигравав лише легендарний колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Шотландський фахівець ставав переможцем турніру 13 разів.

Гвардіола - третій тренер світу за кількістю завойованих трофеїв, у іспанського фахівця їх 32 за 13 років кар'єри. Тільки два наставники випереджають Гвардіолу за кількістю трофеїв - Мірча Луческу, який очолює зараз київське "Динамо" (34 титули за 40 років роботи), і екс-тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон (49 титулів за 39 років).

Коментар Зінченка після матчу

"Незабутні емоції для мене і для всіх українців, які зараз голодують і виживають в моїй країні. Я так гордий бути українцем і хотів би привезти цей трофей на Україну, щоб показати його людям, тому що вони цього заслуговують.

Сподіваюся, ми будемо продовжувати в тому ж дусі, тому що цей дивовижний клуб заслуговує на це", - цитує Зінченка Sky Sports.

Нагадаємо, Зінченко вчетверте виграв АПЛ і другий сезон поспіль - "городяни" захистили титул чемпіонів.

За останні 5 років "Ман Сіті" чотири рази вигравали внутрішню першість. Тепер уже вісім разів в історії "Сіті" були чемпіонами Англії. Половину цих золотих медалей АПЛ в скарбничку клубу приніс Гвардіола.

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