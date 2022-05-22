"Астон Вілла" Стівена Джеррарда майже допомогла "Ліверпулю", але "містяни" зробили камбек за 15 хвилин до кінця сезону.

"Манчестер Сіті" - чемпіон Англії сезону 2021/2022.

Команда Хосепа Гвардіоли в останньому турі гарантувала собі золоті медалі АПЛ. Перед початком 38-го туру "містяни" випереджали на одне очко "Ліверпуль" й виходить доля титулу розігрувалася заочно між цими двома клубами.

"Сіті" приймали вдома "Астон Віллу" Стівена Джеррарда, котрий хотів допомогти опосередковано рідному "Ліверпулю". Йому це майже вдалося - до 76-ої хвилини "Вілла" вела в рахунку 0:2, проте "Сіті" тричі забили й вирвали перемогу. Олександр Зінченко вийшов на поле у другому таймі та віддав гольову передачу на Родрі.

"Ліверпуль" в паралельному поєдинку обіграв "Вулверхемптон" (3:1).

Зінченко вчетверте виграв АПЛ загалом й другий сезон поспіль - "містяни" захистили титул чемпіонів. За останні 5 років "Ман Сіті" чотири рази вигравали внутрішню першість. Тепер вже вісім разів в історії "Сіті" були чемпіонами Англії. Половину цих золотих медалей АПЛ в скарбницю клубу приніс Гвардіола.

"Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" - 3:2

Голи: Ґюндоган, 76, Родрі, 78, Ґюндоган, 81 – Кеш, 37, Коутіньйо, 70

"Ліверпуль" - "Вулверхемптон" - 3:1

Голи: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 – Нету, 3

В топ-4 також фінішували "Челсі" (74 очки) й "Тоттенхем" (71 бал). "Арсенал" та "МЮ" зіграють в наступному сезоні у Лізі Європи. "Вест Хем" - в Лізі конференцій.

"Ліверпуль" в поточному сезоні виграв Кубок Англії та Кубок Ліги, а 28 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Реала".

Підсумкова таблиця АПЛ сезону 2021/2022