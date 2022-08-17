Руслан Малиновський цього літа може перебратися в чемпіонат Англії.

Півзахисник національної збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський близький до переїзду в чемпіонат Англії. У послугах українського футболіста зацікавлений "Тоттенхем".

За даними Tutto Atalanta, лондонський гранд розглядає оренду Малиновського з подальшим правом викупу.

Раніше була інформація, що "Ноттінгем Форест" запропонував "Аталанті" за трансфер українця 15 мільйонів євро, однак італійський клуб не влаштувала така сума. До того ж, як повідомив журналіст Віктор Вацко, Малиновський не зацікавлений в переході в стан новачка АПЛ, оскільки має конкретну пропозицію від іншого англійського клубу, який бореться за найвищі місця в англійській першості.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер "Аталанти" підтвердив інформацію про те, що італійський клуб має пропозиції щодо Малиновського і українець може змінити команду цього літа.

Варто відзначити, що за результатами минулого сезону АПЛ лондонський "Тоттенхем" фінішував на 4-й позиції і зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів цього сезону. У поточному сезоні команда Антоніо Конте є одним з претендентів на чемпіонський титул в Англії.

Нагадаємо, у суботу, 13 серпня, Малиновський допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" у непростому поєдинку 1-го туру Серії А. Український хавбек з'явився на полі на 84-й хвилині і встиг оформити результативну передачу на Лукмана.

У минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.

За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.

Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

На даний момент на рахунку Малиновського 129 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 29 голів і віддав 27 асистів.

Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.

Вас також можуть зацікавити новини: