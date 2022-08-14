Лондонське дербі вийшло спекотним.

В центральному матчі другого туру АПЛ "Челсі" приймав "Тоттенхем". Команда Томаса Тухеля двічі вела у рахунку, але "шпори" дивом врятувалися на останній хвилині гри.

Дебютний гол за "Челсі" забив Каледу Кулібалі. Сенегалець відкрив рахунок у поєдинку. В другому таймі "Тоттенхем" зусиллями П'єра-Еміля Хейберга відновив паритет, але Ріс Джеймс швидко вивів "синіх" знову вперед.

На 90+6-й хвилині Гаррі Кейн головою забив рятівний м'яч після подачі з кутового. У підсумку на табло - 2:2.

Додамо, що тренер "шпор" Антоніо Конте після гри хотів спровокувати свого суперника Тухеля на бійку. Спершу фахівці під час матчу влаштували перепалку й почали штовхатися. Після фінального свистка історія отримала продовження: Тухель захотів потиснути руку Конте, але італієць готовий був почубитися. Тренерів почали розбороняти їхні помічники.

Арбітр протистояння обом показав червоні картки. Тепер Конте й Тухель отримають дискваліфікацію.

Челсі - Тоттенхем - 2:2

Голи: Кулібалі, 19, Джеймс, 77 – Хейберг, 68, Кейн, 90+6

Челсі: Менді – Кулібалі, Тіаго Сілва, Джеймс – Кукурелья, Жоржиньйо (Аспілікуета, 73), Канте (Галлагер, 84), Лофтус-Чік – Стерлінг (Пулішич, 84), Гаверц (Броя, 89), Маунт

Тоттенхем: Льоріс – Девіс, Даєр, Ромеро – Сессеньон (Рішарлісон, 57), Хейберг, Бентанкур (Біссума, 79), Емерсон (Моура, 81) – Сон (Перішич, 79), Кулушевські – Кейн

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

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