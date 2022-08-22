"Аталанта" не змогла втримати перемогу над чинним чемпіоном.

У неділю, 21 серпня, відбувся матч 2-го туру італійської Серії А, в якому "Аталанта" на своєму полі приймала чинного чемпіона країни - "Мілан". Гра завершилася внічию - 1:1.

Господарі забили в середині першого тайму. На 29-й хвилині відзначився український півзахисник Руслан Малиновський, асистував йому захисник Йоакім Мехле. На 68-й хвилині "Мілан" зміг зрівняти рахунок у матчі завдяки зусиллям півзахисника Ісмаеля Беннасера після ассиста Алексіса Салемакерса.

"Аталанта" - "Мілан" - 1:1

Голи: Малиновський, 29 - Беннасер, 68

"Аталанта": Муссо, Толой, Демірал, Джимшіті (Околі, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашаліч (Скальвіні, 73), Малиновський (Лукман, 73), Сапата (Мюріель, 73)

"Мілан": Меньян, Калабрія (Флоренці, 84), Томорі, Калулу, Т. Ернандес, Беннасер, Тоналі, Мессіас (Салемакерс, 66), Діас (де Кетеларе, 58), Леао (Орігі, 66), Ребіч (Жиру, 58)

Попередження: Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшіті, 78, де Роон, 90+5 - Ребіч, 45+1, Тоналі, 75, Т. Ернандес, 78

Огляд матчу:

Після матчу головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Руслана Малиновського. За словами фахівця, клуб потребує українця в подібних іграх.

"Це його типу матчі, але коли ми граємо проти закритих команд, мені потрібні нападники. Він завжди у мене грав, вийшов проти "Сампдорії", отримував практику в товариських зустрічах. У тому, що я можу просити нападників на трансферному ринку, немає нічого нового.

Я вважаю, що в іграх такого типу на цій позиції все нормально, але в інших ми розплачувалися за відсутність справжніх форвардів, частіше знаходяться в потрібних зонах. Невипадково "Наполі", "Ювентус", "Рома" та інші беруть більше таких гравців", - сказав Гасперіні.

Після цієї зустрічі обидва клуби набрали по чотири очки. У наступному турі "Мілан" вдома прийме "Болонью", а "Аталанта" відправиться на виїзд до "Верони".

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