Руслан Малиновський отримав високі оцінки за матч проти "Монци".

У понеділок, 5 вересня, відбувся матч п'ятого туру італійської Серії А, в якому "Аталанта" на виїзді грала проти "Монци".

У першому таймі матчу "Монци" і "Аталанти" глядачі голів не побачили. Після перерви підопічним Гасперіні вдалося зламати оборону суперника. На 57-й хвилині голом відзначився Хойлунд, а через кілька хвилин колишній футболіст донецького "Шахтаря" Марлон відзначився автоголом.

Відзначимо, що український півзахисник Руслан Малиновський у стартовому складі "бергамасків" відіграв до 71-ї хвилини і був замінений на Скальвіні. Українець отримав високі оцінки від статистичних порталів: SofaScore - 7.4, WhoScored – 7.

Відео дня

"Монца" - "Аталанта" - 0:2

Голи: Хойлунд, 57, Марлон, 65 (аг)

"Монца": Ді Грегоріо, Марі, Марлон, Кальдірола (Іццо, 86), Бірінделлі (Кольпані, 76), Пессіна, Сенсі (С. Моліна, 76), Ровелла, Аугусто, Мота (Гіткьяр, 86), Капрарі (Петанья, 70)

"Аталанта": Муссо, Толой, Деміраль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста (Соппі, 46), Едерсон (Мале, 76), Лукман (Бога, 88), Малиновський (Скальвіні, 71), Хойлунд (Пашаліч, 71)

Попередження: Ровелла, 75 - Скальвіні, 80

Огляд матчу:

"Аталанта", обігравши" Монцу", набрала 13 очок, піднялася на перше місце в таблиці Серії А і на два пункти випереджає "Наполі" з "Міланом".

Що стосується "Монци", то вони програли всі п'ять стартових поєдинків в Серії А і займають останнє місце в турнірній таблиці.

У 6-му турі "Аталанта" зіграє з ще одним новачком Серії А - "Кремонезе". "Монца "спробує набрати перші очки на виїзді з "Лечче", який також провів минулий сезон в Серії В. Обидві ці ігри відбудуться в суботу, 11 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: