Капітан збірної України Андрій Ярмоленко по завершенню сезону стане вільним агентом і буде шукати нову команду.
Після матчу 37-го туру чемпіонату Англії з футболу проти "Манчестер Сіті" український нападник у своєму Instagram повідомив про те, що зіграв останній домашній матч за "Вест Хем".
"Сьогодні я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю сім'єю я вийшов на поле і попрощався з фанатами "Вест Хема". Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах. Щиро, з вдячністю і величезною любов'ю - до кожного з вас, стадіону, всієї сім'ї "Вест Хема", – написав футболіст.
Відзначимо, що "Вест Хем" зумів відібрати очки у "Манчестер Сіті" в матчі 37-го туру АПЛ. Команди зіграли внічию 2:2. Андрій Ярмоленко в грі проти "городян" вийшов на заміну на 90+5 хвилині замість Майкла Антоніо.
Після завершення зустрічі Андрій разом з родиною попрощався з уболівальниками "молотобійців".
Контракт українського форварда з англійським клубом закінчується цього літа.
Раніше УНІАН повідомляв, що інтерес до Ярмоленка проявляє іспанська "Севілья".
Андрій Ярмоленко: що відомо про футболіста
- Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі в Чернігові. У ДЮФЛ виступав за чернігівську "Юність". У віці 13 років вступив до футбольної академії київського "Динамо", але не витримавши конкуренції через рік повернувся до Чернігова.
- Першим професіональним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.
- У 2005 році Ярмоленко перебрався до київського "Динамо". Саме в цьому клубі він зробив собі ім'я, став гравцем збірної України і став справжньою зіркою українського футболу.
- За "Динамо" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативних передач.
- З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.
- У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів.
- У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 84 поєдинки і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.
- У складі національної збірної України Андрій Ярмоленко зіграв 106 матчів і забив 44 голи. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.