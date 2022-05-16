Український нападник займеться пошуками нового клубу.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко по завершенню сезону стане вільним агентом і буде шукати нову команду.

Після матчу 37-го туру чемпіонату Англії з футболу проти "Манчестер Сіті" український нападник у своєму Instagram повідомив про те, що зіграв останній домашній матч за "Вест Хем".

"Сьогодні я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю сім'єю я вийшов на поле і попрощався з фанатами "Вест Хема". Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах. Щиро, з вдячністю і величезною любов'ю - до кожного з вас, стадіону, всієї сім'ї "Вест Хема", – написав футболіст.

Відзначимо, що "Вест Хем" зумів відібрати очки у "Манчестер Сіті" в матчі 37-го туру АПЛ. Команди зіграли внічию 2:2. Андрій Ярмоленко в грі проти "городян" вийшов на заміну на 90+5 хвилині замість Майкла Антоніо.

Після завершення зустрічі Андрій разом з родиною попрощався з уболівальниками "молотобійців".

Контракт українського форварда з англійським клубом закінчується цього літа.

Раніше УНІАН повідомляв, що інтерес до Ярмоленка проявляє іспанська "Севілья".

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