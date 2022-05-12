Андрій Ярмоленко змінить клубну прописку наступного літа.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко покине лондонський "Вест Хем" по завершенню цього сезону.

Як повідомляє BBC, керівництво "молотобійців" прийняло рішення не продовжувати контракт з українцем. Чинна угода Ярмоленка з англійським клубом закінчується в кінці червня.

32-річний футболіст є одним з найбільш високооплачуваних гравців "Вест Хема", але не має стабільного місця в складі. У клубу була опція продовжити контракт з нападником ще на сезон, але наставник команди Девід Мойєс прийняв рішення попрощатися з українцем.

Відзначимо, що Ярмоленко був придбаний "Вест Хемом" у "Боруссії" Дортмунд колишнім тренером "молотобійців" Мануеле Пеллегріні і коштував лондонцям 17,5 млн фунтів стерлінгів.

Ярмоленко з самого початку не входив в плани Мойєса, до того ж зараз шотландський спеціаліст планує переформувати склад команди. Йому потрібно позбутися дорогих і високооплачуваних гравців, які не мають місця в складі, щоб отримати можливість провести якісну трансферну кампанію цього літа.

"Вест Хем" показує непогані результати при Мойєсі і другий сезон поспіль може пробитися в єврокубки. Нові трансфери потрібні шотландському тренеру, щоб показати стабільність в результатах і в наступному сезоні.

Де продовжить кар'єру Ярмоленко?

Якби не війна в Україні, яку розв'язала Росія, то найбільш вірогідним варіантом для Ярмоленка був би перехід в "Динамо". У своїх інтерв'ю українець неодноразово говорив про свою любов до київського клубу і бажання повернутися в майбутньому. Однак через війну чемпіонат України був зупинений і поки невідома його подальша доля. Тому трансфер Ярмоленка в "Динамо" малоймовірний.

У недавньому інтерв'ю YouTube-каналу "Красава" Ярмоленко підтвердив, що якби не війна, то варіант з поверненням в "Динамо" був би пріоритетним. Також український форвард зізнався, що є й інші варіанти продовження кар'єри, більш "екзотичні". Форвард "Вест Хема" не став називати клуби, які ним цікавляться, але назвав країни - це Туреччина, Саудівська Аравія або Катар.

У Ярмоленка є варіанти продовження кар'єри і в європейських топ-чемпіонатах. Однак, як заявляв сам футболіст, зараз він у тому віці, коли для нього важливо мати якомога більше ігрового часу. При виборі наступного клубу для українця важливо, щоб він мав постійну ігрову практику. Саме такі варіанти буде розглядати екс-форвард "Динамо".

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