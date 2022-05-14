"Севілья" зацікавлена підписати Ярмоленка безкоштовно, оскільки влітку в нього завершується контракт з "молотобійцями".

Іспанська "Севілья" бажає здійснити трансфер вінгера "Вест Хему" Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє Fichajes.

"Севілья" зацікавлена підписати Ярмоленка безкоштовно, оскільки влітку в нього завершується контракт з "молотобійцями". Як стало відомо раніше, тренер лондонського клубу Девід Моєс не заперечує, щоб капітан збірної України покинув їх.

Спортивний директор "Севільї" Рамон Мончі вважає, що 32-річний українець підсилить команду.

На цю мить андалусійці посідають четверту сходинку в чемпіонаті Іспанії та ведуть боротьбу за бронзові медалі з мадридським "Атлетіко". Майже на 99% "Севілья" гарантувала собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Нагадаємо, що у 2018 році Ярмоленко перебрався в англійський "Вест Хем" з дортмундської "Боруссії". У складі лондонців він зіграв 84 поєдинки й записав собі в актив 13 забитих голів та 7 асистів. За національну збірну України Андрій провів 106 матчів та забив 44 голи. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України. Щоб побити рекорд Андрія Шевченка йому залишилося забити всього 5 м'ячів.

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