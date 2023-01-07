"Аталанта" дала зелене світло для трансферу Руслана.

Півзахисник збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський близький до підписання контракту з французьким "Марселем".

Як повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо, 29-річний українець узгодив всі деталі з "Марселем". "Аталанта" дала зелене світло для трансферу Руслана.

Очікується, що офіційно про перехід оголосять наступного тижня. Сума трансферу складе близько 12 мільйонів євро, також передбачені бонуси. Додамо, що "Марсель" посідає третє місце в чемпіонаті Франції після 17 турів поточного сезону.

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Нагадаємо, лондонський "Тоттенхем" виявляв інтерес до Малиновського, але англійський клуб не зміг домовитися з "Аталантою". У нинішньому сезоні Руслан провів 15 матчів у складі "Аталанти" в чемпіонаті Італії, забив один гол і віддав 2 гольові передачі.

Раніше УНІАН повідомляв, що лондонський "Арсенал" зробив другу офіційну пропозицію по трансферу хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.

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