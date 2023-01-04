Український хавбек Руслан Малиновський близький до зміни клубу.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський може змінити клубну прописку найближчим часом.

Як повідомляє видання Corriere della Sera, лондонський "Тоттенхем" зробив офіційну пропозицію "Аталанті" щодо переходу українця.

За відомостями джерела, "шпори" хочуть орендувати 29-річного півзахисника до кінця сезону з правом подальшого викупу українця. Уточнюється, що право викупу стане обов'язковим лише при виконанні протягом другої половини сезону певних прописаних умов.

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Фінансові деталі пропозиції "Тоттенхема" не розкриваються.

Нагадаємо, лондонський "Тоттенхем" виявляв інтерес до Малиновського ще в літнє трансферне вікно. Керівництво "шпор" хотіло орендувати українця з правом викупу, але "Аталанта" наполягала на повноцінному трансфері.

У нинішньому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів у складі "Аталанти" в чемпіонаті Італії, забив один гол і віддав 2 гольові передачі.

Раніше УНІАН повідомляв, що лондонський "Арсенал" зробив другу офіційну пропозицію по трансферу хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.

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