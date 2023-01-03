Михайло Мудрик може перебратися в "Арсенал" вже до кінця цього тижня.

Лондонський "Арсенал" наближається до досягнення домовленості з "Шахтарем" по трансферу Михайла Мудрика.

Як повідомляє інсайдер Руді Галетті, "каноніри"зробили другу офіційну пропозицію "гірникам" по Мудрику і клуби як ніколи близькі до досягнення угоди.

За даними джерела, друга пропозиція "Арсеналу" склала 52 мільйони євро плюс 18-20 мільйонів євро в якості бонусів.

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Інформацію про другу пропозицію "Арсеналу" по Мудрику підтвердив також інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, "каноніри" запропонували донецькому клубу 50 мільйонів євро плюс бонуси.

Відзначається, що така сума змусила керівництво "Шахтаря" серйозно задуматися. Якщо переговори продовжаться позитивно, Мудрик може стати гравцем "Арсеналу" вже до кінця поточного тижня.

Раніше Михайло Мудрик вже погодив умови особистого контракту з англійським клубом.

У нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів і 8 асистів. Контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює українського вінгера в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, у складі "Арсеналу" виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко. Він поповнив склад "канонірів" минулого літа.

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