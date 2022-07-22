Півзахисник збірної України підписав угоду з лондонцями до 2026 року.

Лідер збірної України Олександр Зінченко перейшов з "Манчестер Сіті" до лондонського "Арсеналу".

Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Контракт 25-річного українця з новим клубом розрахований до 2026 року. Сума трансферу склала 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Зінченко вже приєднався до "Арсеналу" на передсезонні збори в США.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився своїми емоціями від підписання українського півзахисника:

"Так, тому що ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати та грати так, як ми цього хочемо. А Олександр здатен на те й інше. У нього є підготовка, у нього є досвід у цьому. Крім того, він хоче отримати важливу роль в команді.

Зараз він перебуває на такому етапі своєї кар’єри, коли шукає новий виклик. А "Арсенал", як клуб, та я, як тренер, можемо запропонувати йому це.

У Олександра хороші не тільки футбольні якості, а й людські. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, яка в нього пристрасть до гри", - сказав Артета.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"