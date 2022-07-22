Лідер збірної України Олександр Зінченко перейшов з "Манчестер Сіті" до лондонського "Арсеналу".
Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Контракт 25-річного українця з новим клубом розрахований до 2026 року. Сума трансферу склала 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Зінченко вже приєднався до "Арсеналу" на передсезонні збори в США.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився своїми емоціями від підписання українського півзахисника:
"Так, тому що ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати та грати так, як ми цього хочемо. А Олександр здатен на те й інше. У нього є підготовка, у нього є досвід у цьому. Крім того, він хоче отримати важливу роль в команді.
Зараз він перебуває на такому етапі своєї кар’єри, коли шукає новий виклик. А "Арсенал", як клуб, та я, як тренер, можемо запропонувати йому це.
У Олександра хороші не тільки футбольні якості, а й людські. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, яка в нього пристрасть до гри", - сказав Артета.
Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.
- У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.
- У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.