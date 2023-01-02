"Арсенал" продовжує вести переговори з "Шахтарем" по трансферу Мудрика.

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Михайло Мудрик став на крок ближче до переходу в чемпіонат Англії.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 21-річний українець домовився про умови особистого контракту з лондонським "Арсеналом".

За інформацією джерела, сторони домовилися про угоду строком на п'ять років.

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"Арсенал" продовжує переговори з "Шахтарем" про трансфер Мудрика. "Гірники" відхилили перший офіційний запит "канонірів" по Мудрику, проте "Арсенал" підготував нову, покращену пропозицію.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про переговори з лондонським "Арсеналом" по трансферу талановитого українського футболіста.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв у складі "Шахтаря" 18 матчів, забив 10 голів і віддав вісім результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює українського вінгера в 40 мільйонів євро.

Додамо, що "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці АПЛ в нинішньому сезоні. За 16 зіграних матчів "каноніри" заробили 43 очки.

В останньому матчі в 2022 році лондонський клуб обіграв "Брайтон" з рахунком 4:2. У наступному турі підопічні Мікеля Артети приймуть "Ньюкасл" 3 січня.

Нагадаємо, у складі "Арсеналу" виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко. Він поповнив склад "канонірів" минулого літа.

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