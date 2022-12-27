Донецький клуб відхилив першу пропозицію "канонірів" щодо Мудрика, але переговори тривають.

Донецький "Шахтар" напередодні отримав офіційну пропозицію від лондонського "Арсенала" по трансферу Михайла Мудрика.

За інформацією джерел, "каноніри" запропонували "гірникам" за українського вінгера 40 мільйонів євро і плюс 20 мільйонів в якості бонусів. Однак, керівництво донеччан ця пропозиція не влаштувала.

Як повідомляє видання The Telegraph, "Шахтар" відхилив пропозицію "Арсенала". Український клуб хоче заробити на продажу свого головного таланта від 80 до 100 мільйонів євро.

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Зазначається, що позиція "Шахтаря" не відлякала "Арсенал" і переговори тривають.

Додамо, що сам Михайло Мудрик не приховує своєї симпатії до "Арсенала" і бажає перейти саме в лондонський клуб. Більш того, 21-річний футболіст раніше заявив, що хотів перейти в новий клуб вже цієї зими.

Також Мудрик напередодні опублікував у соціальних мережах фото, як дивиться матч "Арсеналу" проти "Вест Хема".

У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" в 18 матчах і забив 10 м'ячів. Контракт 21-річного вінгера з "гірниками" розрахований до 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Мудрика в 40 мільйонів євро.

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