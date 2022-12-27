"Арсенал" продовжує утримувати лідерство в турнірній таблиці АПЛ.

У понеділок, 26 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату Англії з футболу відбулося лондонське дербі, в якому "Арсенал" приймав "Вест Хем".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Гості першими повели в рахунку в цій грі - на 27-й хвилині забив півзахисник "Вест Хема" Саїд Бенрахма, який реалізував пенальті.

"Арсеналу" вдалося переломити хід поєдинку в другій половині гри: на 53-й хвилині Букайо Сака зрівняв рахунок, через п'ять хвилин Габріел Мартінеллі вивів "канонірів" вперед, а на 69-й хвилині Едді Нкетіа забив третій гол "Арсеналу", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Арсенал" - "Вест Хем" - 3:1

Голи: Сака, 53, Мартінеллі, 58, Нкетіа, 69 - Бенрахма , 27 пен

"Арсенал": Ремсдейл, Уайт, Габріел, Саліба, Тірні (Зінченко, 73), Джака, Парті (Ель-Ненні), Едегор, Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Вієйра, 88)

"Вест Хем": Фабіаньскі, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуелл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Антоніо (Мубама, 87), Бенрахма, Боуен

Попередження: Боуен (8), Цоуфал (44)

Огляд матчу:

Додамо, що Олександр Зінченко починав цей матч на лаві запасних. Мікель Артета випустив українця на поле на 73-й хвилині гри. Результативними діями Олександр відзначитися не встиг.

Команда Мікеля Артети набрала 40 очок і зміцнила лідерство в турнірній таблиці АПЛ. "Арсенал" випереджає "Ньюкасл" на сім очок, а "Манчестер Сіті" - на вісім. "Вест Хем" набрав 14 балів і займає 16-у позицію.

У наступному турі "Арсенал" зіграє 31 грудня проти "Брайтона" на виїзді, "Вест Хем" 30 грудня прийме "Брентфорд".

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