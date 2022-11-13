"Арсенал" відірвався від "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 12 листопада, були зіграні вісім матчів в рамках 16-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Головною сенсацією ігрового дня стало фіаско "Манчестер Сіті" у грі проти "Брентфорда".

Найбільш яскравим протистоянням дня став матч "Тоттенхема" проти "Лідса". Футболісти "Лідса" тричі вели в рахунку, проте "шпори" кожен раз відігравалися, а потім і зовсім зробили камбек і вирвали перемогу в цій грі.

Лондонський "Арсенал" з Олександром Зінченком у складі здобув чергову перемогу і зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці. Відрив "канонірів" від "Манчестер Сіті" становить вже п'ять очок.

Також варто виділити прогрес "Ньюкасла". Команда Едді Хау обіграла в звітному турі "Челсі" і наблизилася до "Ман Сіті". В активі "сорок" вже 30 набраних очок і третя сходинка.

"Ліверпуль" в цьому турі здобув впевнену перемогу над "Саутгемптоном" на своєму полі. Команда Юргена Клоппа з 22 балами йде на 6-й позиції.

Результати матчів 16-го туру АПЛ

"Манчестер Сіті" - "Брентфорд" - 1:2

Голи: Фоден, 45 - Тоні, 16, 90+8

"Борнмут" - "Евертон" - 3:0

Голи: Таверньє, 18, Мур, 25, Ентоні, 69

Огляд матчу:

"Ліверпуль" - "Саутгемптон" - 3:1

Голи: Фірміно, 6, Нуньєс, 21, 42 - Адамс, 9

Огляд матчу:

"Тоттенхем" - "Лідс" - 4:3

Голи: Кейн, 9, Девіс, 51, Бентанкур, 81, 83 – Саммервілл, 10, Родріго, 43, 76

Огляд матчу:

"Ньюкасл" - "Челсі" - 1:0

Гол: Віллок, 67

Огляд матчу:

"Вулвергемптон" - "Арсенал" - 0:2

Голи: Едегор, 55, 75

Огляд матчу:

"Вест Хем" – "Лестер" - 0:2

Голи: Меддісон, 8, Барнс, 78

"Ноттінгем Форест" – "Крістал Пелас" - 1:0

Гол: Гіббс-Уайт, 54

Турнірна таблиця АПЛ

Додамо, що ще два матчі в рамках 16-го туру АПЛ будуть зіграні в неділю, 13 листопада. "Брайтон" зіграє проти "Астон Вілли", а "Манчестер Юнайтед" в гостях поміряється силами з "Фулхемом".

Цей тур є заключним перед стартом ЧС-2022 з футболу.

Нагадаємо, першість світу з футболу пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

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