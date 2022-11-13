Команда Мікеля Артети виграла 12 з 14 стартових матчів сезону чемпіонату Англії.

У 16-му турі чемпіонату Англії з футболу лондонський "Арсенал" впевнено переміг "Вулвергемптон".

Підопічні Артети з рахунком 2:0 здолали "вовків". Норвежець Мартін Едегор оформив дубль. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів на полі майже весь матч. На 91-й хвилині Сашка замінив Седрік.

В цьому турі "Манчестер Сіті" поступився "Брентфорду", а відтак "каноніри" збільшили відрив від другого місця.

Відео дня

Вулвергемптон – Арсенал – 0:2

Голи: Едегор, 55, 75

Додамо, що команда Мікеля Артети виграла 12 з 14 стартових матчів сезону чемпіонату Англії. До цього це вдавалося 7 командам, всі вони в результаті вигравали чемпіонство.

АПЛ: турнірна таблиця

"Арсенал" посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 37 очок. У найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на 5 очок менше.

"Ньюкасл" має 30 очок, "Тоттенхем" - 29. Вони відповідно на 3 і 4 місцях.

"Вулвергемптон", у свою чергу, посідає останнє місце в чемпіонаті. У команди лише 10 очок після 15 ігор.

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