У 16-му турі чемпіонату Англії з футболу лондонський "Арсенал" впевнено переміг "Вулвергемптон".
Підопічні Артети з рахунком 2:0 здолали "вовків". Норвежець Мартін Едегор оформив дубль. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів на полі майже весь матч. На 91-й хвилині Сашка замінив Седрік.
В цьому турі "Манчестер Сіті" поступився "Брентфорду", а відтак "каноніри" збільшили відрив від другого місця.
Відео дня
Вулвергемптон – Арсенал – 0:2
Голи: Едегор, 55, 75
Додамо, що команда Мікеля Артети виграла 12 з 14 стартових матчів сезону чемпіонату Англії. До цього це вдавалося 7 командам, всі вони в результаті вигравали чемпіонство.
АПЛ: турнірна таблиця
- "Арсенал" посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 37 очок. У найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на 5 очок менше.
- "Ньюкасл" має 30 очок, "Тоттенхем" - 29. Вони відповідно на 3 і 4 місцях.
- "Вулвергемптон", у свою чергу, посідає останнє місце в чемпіонаті. У команди лише 10 очок після 15 ігор.