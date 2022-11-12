Ерлінг Холанд провів усю гру на полі й відзначитися голом не зміг.

У суботу, 12 листопада, відбувся матч 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" вдома приймав "Брентфорд".

Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася перемогою гостей поля з рахунком 2:1.

Зазначимо, що Ерлінг Холанд провів усю гру на полі й відзначитися голом не зміг. В його пасиві лише жовта картка.

Манчестер Сіті - Брентфорд - 1:2

Голи: Фоден, 45 - Тоні, 16, 90+8

Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Аканджі, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87), Родрі, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Фоден, Холанд

Брентфорд: Рая, Йоргенсен, Піннок, Мі, Расмуссен, Оньєка (Дасілва, 87), Янелт (Норгаард, 62), Єнсен, Хенрі, Тоні, Мбеумо (Вісса, 74)

Таким чином, "Арсенал" залишиться на 1-му місці в АПЛ під час паузи на чемпіонат світу. Команда Зінченка має можливість збільшити відрив від "Ман Сіті" до 5 очок, якщо сьогодні переможе "Вулвергемптон".

Наступний матч підопічні Хосепа Гвардіоли проведуть 20 грудня у рамках Кубку Ліги проти "Ліверпуля".

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