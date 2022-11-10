Тренер збірної Німеччини несподівано викликав на ЧС-2022 Маріо Гетце і 17-річного Юссуфу Мукоко.

Головний тренер національної збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік оголосив фінальний список футболістів, які поїдуть до Катару на майбутній чемпіонат світу з футболу.

У матчах ЧС-2022 зможуть взяти участь 26 німецьких виконавців.

Через травми на мундіалі в Катарі не зможуть зіграти зірковий півзахисник дортмундської "Боруссії" Марко Ройс і основний нападник збірної Німеччини Тімо Вернер, який травмувався в матчі "Лейпцига" проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Відео дня

Марко Ройса і зовсім можна назвати самим невдачливим футболістом в світі. Через травми він пропускає вже четвертий великий футбольний форум. Раніше гравець "Боруссії" пропустив через травми ЧС-2014, Євро-2016 і Євро-2020.

Варто виділити появу у фінальній заявці збірної Німеччини Маріо Гетце, яка стала абсолютною несподіванкою. 30-річний футболіст "Айнтрахта" останній раз грав за збірну Німеччини ще в 2017 році. Нагадаємо, саме гол Гетце у фіналі ЧС-2014 приніс Німеччині чемпіонський титул.

Також наставник збірної Німеччини дав шанс проявити себе на чемпіонаті світу 17-річному форварду "Боруссії" Дортмунд Юссуфі Мукоко.

Заявка збірної Німеччини на ЧС-2022

Воротар: Мануель Нойєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевін Трапп ("Айнтрахт").

Захисник: Армель Белла-Котчап ("Саутгемптон"), Маттіас Гінтер ("Фрайбург"), Крістіан Гентнер ("Штутгарт"), Тіло Керер ("Вест Хем"), Лукас Клостерман ("Лейпциг"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал"), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Д), Ніклас Зюле ("Боруссія" Д).

Півзахисник: Карім Адейємі ("Боруссія" Д), Юліан Брандт ("Боруссія" Д), Ніклас Фюллькруг ("Вердер"), Леон Горецка ("Баварія"), Маріо Гетце ("Айнтрахт"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Йонас Хофман ("Боруссія" М), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Джамал Мусіала ("Баварія").

Нападник: Юссуфа Мукоко ("Боруссія" Д), Томас Мюллер ("Баварія"), Лерой Зане ("Баварія"), Серж Гнабрі ("Баварія"), Кай Хаверц ("Челсі").

На ЧС-2022 збірна Німеччини зіграє в групі з Японією, Іспанією і Коста-Рікою.

У стартовому турі чемпіонату світу німці зіграють проти національної команди Японії. Гра запланована на 23 листопада.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Турнір проводитиметься на восьми стадіонах у п'яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

Вас також можуть зацікавити новини: