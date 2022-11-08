Йозеф Блаттер заявив, що Франція вплинула на вибір Катару країною-господаркою ЧС-2022.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер розкрив деталі вибору країни-хазяйки ЧС-2022 з футболу.

Змагання в цьому році пройдуть в Катарі, хоча спочатку в 2010 році планувалося, що цей мундіаль повинен був пройти в США.

Блаттер заявив, що Катар отримав ЧС-2022 завдяки втручанню екс-глави УЄФА Мішеля Платіні і тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Відео дня

"Катар - це дуже маленька країна. Футбол і Чемпіонат світу занадто масштабний для такої держави. Вибір Катару був помилкою. Ми домовилися на виконкомі, що Росія проводитиме Чемпіонат світу у 2018 році, а США – у 2022 році.

Однак за тиждень до вирішального конгресу ФІФА Платіні зателефонував мені І сказав, що наш план не спрацює.

Платіні задав мені питання, що б я зробив, якби мій президент попросив мене про щось. Але я відповів, що ніколи про це не замислювався, адже у Швейцарії немає президента.

Виявилося, Саркозі провів обід з наслідним принцом Катару. Після чого попросив Платіні спробувати зробити щось для Катару. Загалом, саме так і вийшло: завдяки голосам Платіні ЧС дістався Катару, а не США.

Зрозуміло, йшлося і про гроші. За півроку Катар купив у Франції винищувачів на 14,6 мільярда доларів", - наводить слова Блаттера видання Voetbal International.

Додамо, що звинувачення в корупції це не єдиний скандал навколо ЧС в Катарі. У процесі підготовки до турніру катарська влада зіткнулися з критикою по відношенню до робітників-мігрантів. Багато з них загинули на будівництві інфраструктури.

Так, на нещодавньому матчі чемпіонату Німеччини з футболу вболівальники "Баварії" вивісили банер на знак протесту проти проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі.

"15 тисяч смертей заради 5760 хвилин футболу. Ганьба вам", - йшлося у зверненні.

Зазначимо, що Катар є найменшою країною, яка прийме ЧС після турніру 1954 року в Швейцарії. 32 команди зіграють 64 гри на восьми стадіонах у Досі та навколо нього, які з 2010 року були перетворені в результаті масштабних будівельних проектів для підготовки до чемпіонату світу.

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Вперше в історії фінальна частина першості планети з футболу відбудеться на Близькому Сході. Також ЧС-2022 стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в Катарі, де температура повітря влітку досягає позначки понад 40 градусів Цельсія.

Нагадаємо, Йозеф Блаттер очолював ФІФА протягом 17 років, в період з 1998 по 2015 роки. У 2015 році в результаті корупційного скандалу він був відсторонений від футбольної діяльності на 8 років, але потім цей термін був скорочений до 6 років.

У 2021 році Йозеф Блаттер був повторно відсторонений від футбольної діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: