Михайло Мудрик стає ближче до переходу в лондонський "Арсенал".

Футболіст національної збірної України Михайло Мудрик близький до відходу з "Шахтаря" в зимове трансферне вікно.

Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "гірникам" по трансферу талановитого українського вінгера.

За інформацією Романо, "каноніри" запропонували донецькому клубу 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів євро в якості різних бонусів.

Відео дня

Однак "Шахтар" не готовий відпустити свого головного таланта за таку суму і вимагає значно більше.

Відзначається, що Мудрик бажає перейти саме в "Арсенал". Незабаром керівництво лондонського клубу проведе переговори з агентом гравця, щоб обговорити умови особистого контракту.

Додамо, що "Шахтар" хоче виручити за трансфер свого головного таланту близько 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу в груповому раунді Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" в 18 матчах і забив 10 м'ячів. Контракт 21-річного вінгера з "гірниками" розрахований до 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: